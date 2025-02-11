Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı oldu

AA & Ensonhaber

1. Lig'in 14. sırasında yer alan Başkent ekibi Ankaragücü'nde, Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından takımı çalıştıracak isim belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 51 yaşındaki Mustafa Dalcı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

DAHA ÖNCE GÖREV YAPMIŞTI

Ankaragücü'nün Süper Lig'e yükseldiği 2021-2022 sezonunda takımın başında yer alan Dalcı'nın görevine, Süper Lig 2022-2023 sezonundaki ilk üç maçın ardından son verilmişti.