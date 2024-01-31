Ankaragücü'nün yeni transferi sosyal medyayı salladı! Soner Sarıkabadayı da paylaşım yaptı

Süper Lig'de orta sıra mücadelesi veren ve kadrosuna takviye yapmak isteyen Ankaragücü yeni transferini açıkladı.
Anadolu ekibi, son olarak Hellas Verona'da forma giyen 32 yaşındaki İtalyan 10 numara Riccardo Saponara'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Öte yandan oyuncunun, ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'ya olan benzerliği dikkat çekti.
"Gülümse çekiyorum"
Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından "Gülümse çekiyorum.. Yeni transferimiz Riccardo Saponara, takımımızla ilk antrenmanına çıktı." sözleriyle paylaşılan görsel, sosyal medyayı salladı.
Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı da bu paylaşıma sessiz kalmadı ve Ankaragücü'nün bu paylaşımını alıntılayarak bir paylaşım yaptı.
Soner Sarıkabadayı'nın "Buraya kupalar kazanmaya geldim." notunu eklediği paylaşım büyük beğeni topladı.
İşte Soner Sarıkabadayı'nın o paylaşımı...
14 maça çıktı
Bu sezon Hellas Verona formasıyla 14 resmi maça çıkan Riccardo Saponara, bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.
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