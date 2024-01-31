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Ankaragücü'nün yeni transferi sosyal medyayı salladı! Soner Sarıkabadayı da paylaşım yaptı

Ankaragücü'nün yeni transferi sosyal medyayı salladı! Soner Sarıkabadayı da paylaşım yaptı Kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Ankaragücü, Riccardo Saponara'yı kadrosuna kattığını açıkladı.