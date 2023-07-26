Ankaraspor, Olcay Şahan'ı renklerine bağladı TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Ankaraspor, 36 yaşındaki Olcay Şahan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup takımı Ankaraspor'dan flaş bir transfer hamlesi geldi.

Ankaraspor, daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor formaları da giyen 36 yaşındaki Olcay Şahan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

"Ankaraspor'umuza Hoş Geldin Olcay Şahan"

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Ankaraspor'umuza Hoş Geldin Olcay Şahan! Ankaraspor'umuz, son olarak Afyonspor forması giyen Olcay Şahan ile resmi sözleşme imzaladı. Olcay Şahan'a hoş geldin dileklerimizi iletiyor, armamız altında nice başarılar yaşamasını temenni ediyoruz."

Beşiktaş'ta forma giydi

Altyapı eğitimini Almanya'da alan Olcay Şahan, Beşiktaş ile başladığı Türkiye kariyerinde; Trabzonspor, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Afyonspor formaları giydi.