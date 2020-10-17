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    Ankaraspor'da 16 isim koronavirüse yakalandı

    TFF 1. Lig takımlarından Ankaraspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 16 ismin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 15:21
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    Ankaraspor'da 16 isim koronavirüse yakalandı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da 9 futbolcu ve 7 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

    "9 FUTBOLCU 7 PERSONEL KORONAVİRÜS"

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Giresunspor'la oynayacağı müsabaka öncesi rutin olarak yapılan Kovid-19 tarama testlerinde 9 futbolcumuz ve 7 personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcularımız ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır." denildi.

    Ankaraspor da 16 isim koronavirüse yakalandı #1

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