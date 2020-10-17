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- Ankaraspor'da 16 isim koronavirüse yakalandı
Ankaraspor'da 16 isim koronavirüse yakalandı
TFF 1. Lig takımlarından Ankaraspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 16 ismin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 17.10.2020 - 15:21
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da 9 futbolcu ve 7 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
"9 FUTBOLCU 7 PERSONEL KORONAVİRÜS"
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Giresunspor'la oynayacağı müsabaka öncesi rutin olarak yapılan Kovid-19 tarama testlerinde 9 futbolcumuz ve 7 personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcularımız ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır." denildi.