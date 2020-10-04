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    Ankaraspor'da kötü gidişat sürüyor

    TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, ligin ilk 4 haftasında sadece 3 puan toplayarak hayal kırıklığı yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2020 - 14:17
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    Ankaraspor'da kötü gidişat sürüyor

    Sezona Eskişehirspor galibiyetiyle başlayan TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, üst üste 3 haftadır puan kazanamıyor.

    Oyuncularına olan borçları nedeniyle geçen sezonun başından itibaren sezona transfer yasağı bulunarak başlayan Ankaraspor, ligin ilk 3 haftasında genç futbolcuların çoğunlukta olduğu bir kadroyla mücadele etti.

    Ankaraspor da kötü gidişat sürüyor #1

    SADECE ESKİŞEHİRSPOR'U YENDİLER

    2020-2021 sezonu ilk hafta maçında sahasında Eskişehirspor'u 1-0 yenerek sezona 3 puan ile başlayan başkent ekibi, ardından 2. haftada derbi maçta konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenildi.

    Daha sonra sahasında ağırladığı Adana Demirspor'a 3-1 mağlup olan Ankaraspor, sezonun 4. haftasında dün deplasmanda Altınordu'ya da 2-0 mağlup olarak üst üste 3 karşılaşmadan da puan alamadı.

    Başkent ekibinin transfer yasağını 30 Eylül'de kaldırdıklarını duyuran kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, yeni transferlerin hazır olmalarıyla ligde daha iddialı bir takım olacaklarını belirtmişti.

    Transfer yasağının kalkmasının ardından başkent ekibi 11 futbolcuyu renklerine bağladı.

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