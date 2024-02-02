Ankaraspor'da Nuri Şahin formülü! Takımın başına getirildi TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ankaraspor, Bayram Toysal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna aktif futbolculuk yaşamı devam eden Olcay Şahan'ı getirme kararı aldı.

ensonhaber.com

22 haftası geride kalan TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 11 galibiyet 8 beraberlik ve 3 yenilgi alan Ankaraspor'da teknik direktör Bayram Toysal'la yollar ayrılmıştı.

Başkent ekibi Toysal'ın yerini dolduracak yeni teknik adamını belirledi.

Ankaraspor, bir dönem Beşiktaş, Trabzonspor ve A Milli Takım formasını da giyen 36 yaşındaki Olcay Şahan'ın kulübün futbol sorumlusu olduğunu açıkladı.

"Futbol sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yönetim kurulumuz ile takım kaptanımız Olcay Şahan arasında yapılan görüşme sonucunda Olcay Şahan'ın takımımızda futbol sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

"Hep beraber güzel başarılara ulaşmak dileğiyle"

Olcay Şahan da şu şekilde konuştu:

Ankaraspor ailesinin bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum. Kaptanlığını yaptığım bu güzel camiada artık futbol sorumlusu olarak görev yapacağım. Bana inanan ve güvenen başkanımız Sn. Mehmet Emin Katipoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki süreçte hep beraber güzel başarılara ulaşmak dileğiyle.

Nuri Şahin modeli uygulanacak

Deneyimli isim, Ankaraspor'da aktif futbolculuk kariyerine devam ederken bir yandan mavi-beyazlı takımın teknik sorumluluğu görevini üstlenecek.

Olcay Şahan'ın UEFA A lisans antrenörlük belgesi bulunuyor.

Antalyaspor'da 2021 yılında teknik direktör Ersun Yanal'ın takımdan ayrılmasının ardından kırmızı beyazlı yönetim futbolcusu olan Nuri Şahin'i, teknik sorumluluk görevine getirmişti.

Şahin, bir süre kariyerine futbolcu-antrenör devam etmiş, daha sonra aktif futbolculuk hayatını noktalayarak Antalyaspor'un teknik direktörü olmuştu.