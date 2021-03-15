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    Ankaraspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi

    Ankaraspor, kısa bir süre önce göreve getirilen Ümit Özat ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 16:19
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 16:35
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    Ankaraspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi

    Yaklaşık 1 ay önce Ankaraspor ile sözleşme imzalayan Ümit Özat, 6 maçta 3 yenilgi 3 beraberlik alınca görevden alındı.

    Henüz 44 yaşında olmasına rağmen şimdiye kadar toplam 11 takım çalıştıran (Adana Demirspor'u 2 kez) Özat'ın, Ankara macerası da kısa sürmüş oldu.

    RESMEN DUYURULDU

    Ankaraspor Kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamalayla karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

    Ankaraspor da Ümit Özat dönemi sona erdi #1

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