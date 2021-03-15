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- Ankaraspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi
Ankaraspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi
Ankaraspor, kısa bir süre önce göreve getirilen Ümit Özat ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
- Haber Merkezi
- 15.03.2021 - 16:19
- Güncelleme : 15.03.2021 - 16:35
Yaklaşık 1 ay önce Ankaraspor ile sözleşme imzalayan Ümit Özat, 6 maçta 3 yenilgi 3 beraberlik alınca görevden alındı.
Henüz 44 yaşında olmasına rağmen şimdiye kadar toplam 11 takım çalıştıran (Adana Demirspor'u 2 kez) Özat'ın, Ankara macerası da kısa sürmüş oldu.
RESMEN DUYURULDU
Ankaraspor Kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamalayla karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.