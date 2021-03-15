Ankaraspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi

Ankaraspor, kısa bir süre önce göreve getirilen Ümit Özat ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yaklaşık 1 ay önce Ankaraspor ile sözleşme imzalayan Ümit Özat, 6 maçta 3 yenilgi 3 beraberlik alınca görevden alındı.

Henüz 44 yaşında olmasına rağmen şimdiye kadar toplam 11 takım çalıştıran (Adana Demirspor'u 2 kez) Özat'ın, Ankara macerası da kısa sürmüş oldu.

RESMEN DUYURULDU

Ankaraspor Kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamalayla karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.