Anket sonucu: Kim şampiyon olur

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Süper Lig'de 28. hafta sona ererken, lider Galatasaray, dev derbide Beşiktaş'ı devirerek zorlu bir deplasmanı daha geride bıraktı.
İkinci sırada yer alan Fenerbahçe ise, Hatayspor'u 2 golle geçerek sarı-kırmızılıları takibi sürdürdü.
Yüzde 62 "Galatasaray" dedi
Ensonhaber.com Spor Servisi olarak oluşturduğumuz anket neticesinde okurlarımızın şampiyonluk favorisi de belli oldu.
İki ihtimalli açılan ankete katılım gösteren kullanıcıların yüzde 62'si Galatasaray'a oy verirken geri kalan yüzde 38 ise şampiyonun Fenerbahçe olacağı tahmininde bulundu.
Peki sizce muhteşem yarışta şampiyonluk ipini hangi takım göğüsler?
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