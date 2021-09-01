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    Ansu Fati, 10 numaralı formayı giyecek

    Ansu Fati, 10 numaralı formayı giyecek

    Barcelona, Lionel Messi'den boşalan 10 numarayı genç yeneteği Ansu Fati'ye verdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 15:00
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    Lionel Messi'nin Barcelona'da yıllarca giydiği 10 numaranın artık yeni bir sahibi var.

    Katalan devin altyapısından yetişen ve genç yaşta rekorlar kıran Ansu Fati, Messi'den boşalan 10 numarayı giyecek.

    Barcelona'da 10 numaranın yeni sahibi Ansu Fati - İZLE

    İLKLERİN OYUNCUSU ANSU FATI

    El Clasico'da Real Madrid ağlarına 9. dakikada golü bırakan Ansu Fati, hem derbi tarihine hem Barcelona tarihine geçti.

    Fati, 17 yaş, 359 gün ile El Clasico'da gol atan en genç futbolcu rekorunu Real Madrid efsanesi Raul'den aldı. Raul, 18 yaş, 95 gün ile 2. sıraya yerleşti.

    Gine Bissau asıllı İspanyol oyuncu, Barcelona forması ile Şampiyonlar Ligi ve İspanya Ligi'nin ardından İspanya milli takımı forması ile de gol atan en genç oyuncu olmuştu.

    Ansu Fati, 10 numaralı formayı giyecek #1

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