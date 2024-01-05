Antalya derbisinde gol sesi çıkmadı!

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Süper Lig'in 19. haftası Antalya derbisine sahne oldu.
Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor ile Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Antalyaspor'un ev sahipliğinde oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç golsüz eşitlikle sona erdi.
Sergen Yalçın, ilk maçında 1 puan aldı
Antalyaspor'un başında ilk maçına çıkan Sergen Yalçın, Süper Lig'e bir puanla geri döndü.
Bu sonucun ardından Antalyaspor 25, Alanyaspor 21 puana yükseldi.
Antalyaspor, ligde gelecek hafta Pendikspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor, sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.
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