Süper Lig ekibi Antalyaspor'da Nuri Şahin dönemi güzel geçiyor. Akdeniz temsilcisi, genç teknik adam yönetiminde son 14 maçında yenilgi yüzü görmedi.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısındaki başarılı grafiğini devam ettiren Antalyaspor, 36. hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor’u 3-2 mağlup etti.

Kırmızı-beyazlıların galibiyet golünü penaltıdan son haftaların golcüsü Haji Wright kaydetti. Bu skorla güney ekibi puanını 55 yaptı ve ligde 8. sıraya yükseldi.

Antalyaspor 14 maçtır yenilmiyor

Akdeniz ekibi, Gaziantep FK, Beşiktaş , Adana Demirspor ile 0-0, Kayserispor ve Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Yeni Malatyaspor'u 2-1, Sivasspor ile Başakşehir'i 1-0, Giresunspor’u 4-1, Altay’ı 2-1, Hatayspor’u 4-1, Alanyaspor 'u 3-1 ve Konyaspor’u 3-2 mağlup etti.

Bu 14 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 9 gol gördü ve 32 puan topladı.

Nuri Şahin öncesi durum kötüydü

Nuri Şahin öncesi kırmızı-beyazlılar Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 8 maçta sadece 8 puan toplayabilmişti.

Genç teknik adam oynattığı futbolla sporseverlerin beğenisini kazanıyor.