Petrol
105.81
-0.12%
Euro
16.09
0.91%
Dolar
15.19
0.72%
Altın
909.90
1.18%
Borsa
2492
1.07%
Bitcoin
498.239
-2.81%
BTXN Coin
14.38
-6.74%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Antalyaspor 14 maçtır yenilmiyor

    Süper Lig ekibi Antalyaspor'da Nuri Şahin dönemi güzel geçiyor. Akdeniz temsilcisi, genç teknik adam yönetiminde son 14 maçında yenilgi yüzü görmedi.
    • 10.05.2022 - 10:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalyaspor 14 maçtır yenilmiyor

    Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısındaki başarılı grafiğini devam ettiren Antalyaspor, 36. hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor’u 3-2 mağlup etti.

    Kırmızı-beyazlıların galibiyet golünü penaltıdan son haftaların golcüsü Haji Wright kaydetti. Bu skorla güney ekibi puanını 55 yaptı ve ligde 8. sıraya yükseldi.

    Antalyaspor 14 maçtır yenilmiyor #1

    Antalyaspor 14 maçtır yenilmiyor

    Akdeniz ekibi, Gaziantep FK, Beşiktaş , Adana Demirspor ile 0-0, Kayserispor ve Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Yeni Malatyaspor'u 2-1, Sivasspor ile Başakşehir'i 1-0, Giresunspor’u 4-1, Altay’ı 2-1, Hatayspor’u 4-1, Alanyaspor 'u 3-1 ve Konyaspor’u 3-2 mağlup etti.

    Bu 14 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 9 gol gördü ve 32 puan topladı.

    Antalyaspor 14 maçtır yenilmiyor #2

    Nuri Şahin öncesi durum kötüydü

    Nuri Şahin öncesi kırmızı-beyazlılar Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 8 maçta sadece 8 puan toplayabilmişti.

    Genç teknik adam oynattığı futbolla sporseverlerin beğenisini kazanıyor.

    Antalyaspor 14 maçtır yenilmiyor #3


    İlginizi Çekebilir

    Elon Musk: Japonya er geç yok olacak
    Dünya

    Elon Musk: Japonya er geç yok olacak

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    TBMM'de kadına ve sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi görüşülecek
    Politika

    TBMM'de kadına ve sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi görüşülecek

    Görüş Bildir