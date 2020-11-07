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    Antalyaspor 2-0'dan geri döndü

    Antalyaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Sidney Sam, 90+2'de attığı golle takımına 1 puanı getiren isim oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 15:53
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    Antalyaspor 2-0'dan geri döndü

    Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

    SİDNEY SAM 1 PUNANI KURTARDI

    Kasımpaşa'nın gollerini 8. dakikada Fode Koita ile 65'te Armin Hodzic kaydetti. Antalyaspor'un gollerini ise 72'de Veysel Sarı ile 90+2'de Sidney Sam attı.

    Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 12 yaparken yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı, Antalyaspor 9 puana yükseldi.

    Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

    Antalyaspor 2-0 dan geri döndü #1

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