Antalyaspor 2-0'dan geri döndü

Antalyaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Sidney Sam, 90+2'de attığı golle takımına 1 puanı getiren isim oldu.

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

SİDNEY SAM 1 PUNANI KURTARDI

Kasımpaşa'nın gollerini 8. dakikada Fode Koita ile 65'te Armin Hodzic kaydetti. Antalyaspor'un gollerini ise 72'de Veysel Sarı ile 90+2'de Sidney Sam attı.

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 12 yaparken yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı, Antalyaspor 9 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.