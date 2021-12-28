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    Antalyaspor 87. dakikada turu yakaladı

    Antalyaspor, Giresunspor 87. dakikada bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselen taraf oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 19:44
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    Antalyaspor 87. dakikada turu yakaladı

    Türkiye Kupası 5. turunda Giresunspor'u 2-1 yenen Antalyaspor, son 16 turuna yükseldi.

    27. dakikada Antalyaspor öne geçti. Fredy'nin sağ kanattan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Ghacha, kaleci Onurcan Piri'nin solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

    Karşılaşmanın ilk yarısı, Akdeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

    56. dakikada Giresun temsilcisi skora eşitlik getirdi. Flavio'nun pasıyla topla buluşan Umut Nayir, ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşla kaleci Diogo'nun sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

    Antalyaspor 87. dakikada turu yakaladı #1

    ANTALYASPOR SON 16’YA KALDI

    87. dakikada Antalyaspor öne geçti. Güray Vural'ın sol köşeden kullandığı kornerde ceza sahasında yükselen Naldo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp filelere gitti: 2-1

    Antalyaspor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

    Antalyaspor 87. dakikada turu yakaladı #2

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