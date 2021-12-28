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Antalyaspor 87. dakikada turu yakaladı

Antalyaspor 87. dakikada turu yakaladı

Antalyaspor, Giresunspor 87. dakikada bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselen taraf oldu.