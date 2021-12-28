- Haberler
- Futbol Haberleri
- Antalyaspor 87. dakikada turu yakaladı
Antalyaspor 87. dakikada turu yakaladı
- Haber Merkezi
- 28.12.2021 - 19:44
Türkiye Kupası 5. turunda Giresunspor'u 2-1 yenen Antalyaspor, son 16 turuna yükseldi.
27. dakikada Antalyaspor öne geçti. Fredy'nin sağ kanattan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Ghacha, kaleci Onurcan Piri'nin solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Akdeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
56. dakikada Giresun temsilcisi skora eşitlik getirdi. Flavio'nun pasıyla topla buluşan Umut Nayir, ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşla kaleci Diogo'nun sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
ANTALYASPOR SON 16’YA KALDI
87. dakikada Antalyaspor öne geçti. Güray Vural'ın sol köşeden kullandığı kornerde ceza sahasında yükselen Naldo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp filelere gitti: 2-1
Antalyaspor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.