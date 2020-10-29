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    Antalyaspor Abdullah Avcı'nın peşinde

    Antalyaspor Abdullah Avcı'nın peşinde

    Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor'un, adı Trabzonspor'la anılan Abdullah Avcı ile prensipte anlaştığı iddi edildi.
    • DHA
    • 29.10.2020 - 05:55
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    Süper Lig’de geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan Antalyaspor’da teknik adam Tamer Tuna, başkan Ali Şafak Öztürk ile görüşerek görevini bıraktı.

    ADI TRABZONSPOR'LA ANILIYORDU

    Tuna’nın ayrılışının ardından adı Trabzonspor ile anılan Abdullah Avcı ile görüşen kırmızı-beyazlılar, tecrübeli teknik adamla prensip anlaşmasına vardı.

    Avcı’nın Antalya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

    Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'dan alacağı ücret-haberi için tıklayın

    Antalyaspor Abdullah Avcı nın peşinde #1

     

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