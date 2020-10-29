Antalyaspor Abdullah Avcı'nın peşinde

Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor'un, adı Trabzonspor'la anılan Abdullah Avcı ile prensipte anlaştığı iddi edildi.

Süper Lig’de geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan Antalyaspor’da teknik adam Tamer Tuna, başkan Ali Şafak Öztürk ile görüşerek görevini bıraktı.

ADI TRABZONSPOR'LA ANILIYORDU

Tuna’nın ayrılışının ardından adı Trabzonspor ile anılan Abdullah Avcı ile görüşen kırmızı-beyazlılar, tecrübeli teknik adamla prensip anlaşmasına vardı.

Avcı’nın Antalya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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