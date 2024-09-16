Antalyaspor, Adana Demirspor'u son dakika golüyle devirdi Süper Lig'in 5 haftasında Antalyaspor sahasında Adana Demirspor'u son dakikada bulduğu golle 2-1'lik skorla mağlup etti.

Haber Merkezi

Süper Lig'de 5. haftanın kapanış mücadelesinde Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor ile Michael Valkanis yönetimindeki Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu.

Ev sahibi Antalyaspor, rakibi Adana Demirspor'u son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

ANTALYASPOR, 3 PUANI SON DAKİKADA ALDI

Antalyaspor 50. dakikada Sam Larsson ile 1-0 öne geçti. Adana Demirspor'da Salih Kavrazlı, 85. dakikada frikikten kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi.

Antalyaspor 90+8. dakikada Samudio ile bir kez daha öne geçti.

Maçta başka gol çıkmadı ve karşılaşma Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Adana Demirspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı.

EMRECAN, HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Akdeniz ekibinin Beşiktaş'tan kiraladığı Emrecan Uzunhan, Adana Demirspor maçında bileğinden sakatlandı.

Yayıncı kuruluş tarafından 23 yaşındaki oyuncunun tedavi için hastaneye götürüldüğü belirtildi.

MAÇIN YAN HAKEMİ DE DEVAM EDEMEDİ

Antalyaspor - Adana Demirspor maçının yan hakemi Volkan Narinç, sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi.

Narinç'in yerine 4. hakem Mehmet Ali Özer geçti.

ADANA DEMİRSPOR, 1 PUANDA KALDI

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 7'ye çıkardı. Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.