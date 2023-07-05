Antalyaspor, Alperen Uysal'ın sözleşmesini feshetti Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Alperen Uysal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Süper Lig takımı Antalyaspor'da bir ayrılık gerçekleşti.

Akdeniz temsilcisi, geçtiğimiz sezon İstanbulspor'dan transfer olan Alperen Uysal, kırmızı beyazlı kulüple olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Alperen'in ayrılığıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbolcumuz Alperen Uysal’ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Alperen'e verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz.

12 maçta 15 gol yedi

29 yaşındaki file bekçisi, Antalyaspor'da 12 resmi maça çıktı. Alperen Uysal bu maçlarda 15 gol yerken, 2 müsabakada ise kalesini gole kapadı.