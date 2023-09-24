Antalyaspor, altıncı haftada galibiyet hasretine son verdi
AA

Sezona 11 Ağustos'ta Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak kötü başlangıç yapan kırmızı-beyazlılar, ikinci haftada Konyaspor, üçüncü haftada Sivasspor, dördüncü haftada da Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Beşinci haftada Fenerbahçe'ye dış sahada 3-2 yenilen Akdeniz ekibi, altıncı haftada dünkü iç saha maçında Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek, bu sezonki ilk galibiyetini kazandı.

Antalyaspor, altıncı haftada galibiyet hasretine son verdi

Sıradaki rakip İstanbulspor

Bu sonuçla puanını 6'ya çıkaran Antalyaspor, ligin 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)