Antalyaspor, altıncı haftada galibiyet hasretine son verdi Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'deki ilk galibiyetine 6. haftada konuk ettiği Samsunspor'u 2-0 yenerek ulaştı.

AA

Sezona 11 Ağustos'ta Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak kötü başlangıç yapan kırmızı-beyazlılar, ikinci haftada Konyaspor, üçüncü haftada Sivasspor, dördüncü haftada da Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Beşinci haftada Fenerbahçe'ye dış sahada 3-2 yenilen Akdeniz ekibi, altıncı haftada dünkü iç saha maçında Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek, bu sezonki ilk galibiyetini kazandı.

Sıradaki rakip İstanbulspor

Bu sonuçla puanını 6'ya çıkaran Antalyaspor, ligin 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)