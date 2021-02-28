Antalyaspor-Başakşehir maçına dünya basınından eleştiri

Antalyaspor ile Başakşehir'in oynadığı karşılaşmada toplam 3 şut çekilirken isabetli şut kaydedilemedi. Bu maç dünya basınının da tepkisini çekti.

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Antalyaspor-Başakşehir maçı dünya basınının da gündemine oturdu.

Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor, Aykut Kocaman'ın takımı Başakşehir'i ağırlarken maçta isabetli şut olmaması seyir zevki açısından son yılların en zevksiz maçı olarak tarihe geçti. Bu mücadele 2014-15 yılının ardından en az şut çekilen maç olarak kayıtlarda yer aldı.

İSABETLİ ORTA YOK

Antalyaspor 10, Başakşehir ise 8 orta denemesi yaparken iki takım, 90 dakika boyunca isabetli bir orta bulamadı.

Bu maç dünya basınında da oldukça tartışıldı. Portekiz'de futbol analist sitesi olan GoalPoint, Antalyaspor - Başakşehir maçının istatistiklerini paylaşırken ''Porto-Sporting maçının sıkıcı olduğunu düşünüyorsanız bir de Antalyaspor-Başakşehir maçına bakın!'' paylaşımını yaptı.

Twitter'da da maçla ilgili birçok yorum yapılırken ''Süper Lig'de izlediğim en kötü maç'', ''Bu maçın özeti bile verilmez'' sözleri kullanıldı.

İNGİLİZ BASINI: BAŞAKŞEHİR, MANCHESTER UNITED'I NASIL YENMİŞ?

İngiltere'de de 'şutsuz' karşılaşma dikkat çekerken ''Bu Başakşehir takımı, Premier Lig ikincisi Manchester United'ı nasıl yendi?'' yorumu yapıldı, ''Mesut Özil'in oynadığı lig bu mu?'' sözleri dikkat çekti.

The xG Philosophy isimli hesabın Antalyaspor-Başakşehir maçının istatistiklerini verdiği paylaşıma İngiliz taraftarlar yüzlerce yorumda bulunurken ''Tüm zamanların en kötü futbol maçı!'', ''Korkunç, bu maçı gerçekten izleyebilen var mı?'' şeklinde yorumlar konuşuldu.

YAYINCI KURULUŞTA ELEŞTİRİ

Yayıncı kuruluşta maçı yorumlayan Güntekin Onay ise ''Bu kadar yatırım bunun için mi? Maç seyrederken çok daha fazlasını bekliyoruz'' derken Tugay Kerimoğlu ise ''Saygısızlık etmek istemem ama maçı izlerken bir ara odadan çıktım'' sözlerini kullandı.