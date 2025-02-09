Antalyaspor - Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı

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Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor ile Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında fileler havalanmadı ve soyunma odasına 0-0'lık skorla gidildi.

Sessizlik ikinci yarıda da bozulmadı. Antalyaspor ile Başakşehir golsüz berabere kaldı.

İKİ TAKIM 1'ER PUANIN SAHİBİ OLDU

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 26 yaptı. Başakşehir ise 33 puana yükseldi.

Başakşehir, Süper Lig'de oynayacağı sıradaki maçta Bodrum FK'yı ağırlayacak. Antalyaspor ise Adana Demirspor'u konuk edecek.