Antalyaspor basın sözcüsü: Sumudica küfretti

Cezası nedeniyle Antalyaspor-Gaziantep maçını tribünden izleyen Sumudica'nın, Podolski ve Antalyaspor basın sözcüsü Murat Süğlün'e küfrettiği iddia edildi.

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

1-1 sona eren mücadelede, protokol tribününde yaşanan gerginliğin nedeni belli oldu.

Trabzonspor maçında kırmızı kart gördüğü için karşılaşmayı tribünden takip eden konuk ekibin Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, yine ortalığı karıştırdı.

"SAYGILI OL DEDİM, KÜFRETTİ"

Sumudica'nın maç boyunca çok fazla tahrik edici hareketler yaptığını söyleyen Antalyaspor'un basın sözcüsü Murat Süğlün, "En son yaptığı el kol hareketlerinin ardından kendisine İngilizce, saygılı olmasını söyledim. O da bana küfürle karşılık verdi. Herkesi tribünde çileden çıkardı. Çileden çıkarmadığı kimse kalmadı. İnanılmaz şeyler yaşadık. Davranışları çok kötüydü.” şeklinde konuştu.

"1 MAÇ CEZA YETERLİ DEĞİL"

Tek maçlık cezaların yeterince caydırıcı olmadığına değinen Süğlün, “Cezalar demek ki yeterli değil. Gaziantep Futbol Kulübü’nden kimseye bir saygısızlığımız olmadı. Onların da bize aşırı bir hareketi olmadı. Onları maç sonunda tebrik ettik. 9 kişi ile 1-1 berabere kaldılar. Deplasmanda 9 kişiyle alınan 1 puan var, bu kadar kışkırtmaya, tahrike ne gerek var. Başarılı gördüysen kendini, bunu kutlayabilirsin. Ama bunun yolu bu değil.” ifadelerini kullandı.

Maç sonunda yine Sumudica’nın Podolski’ye bir şeyler söylediğini aktaran Murat Süğlün, “Podolski durdu, ne olduğuna anlam veremedi. Çok enteresandı, sen git kendi takımınla ilgilen. 90 dakika boyunca şeref tiribününden takımına direktif verdin, kimse bir şey söylemedi. Maç sonunda o terbiyesizlikleri, el kol hareketlerine yeter denildi. Maç sonunda bana küfretti. Ben ona yalnızca İngilizce, ‘saygılı ol’ dedim, bu kadar. Burası Antalyaspor Stadyumu, burada saygılı olunur. Gaziantep camiası büyük bir camia. Yanlış anlaşılmasını istemiyoruz ama bu teknik direktör böyle devam ettiği sürece Türk futboluna ciddi zarar verecektir. Daha büyük olaylar çıkacaktır.” açıklamasını yaptı.

"İSPATLAYIN İSTİFA EDEYİM"

Kendini savunan Sumudica ise, "Lukas Podolski ve rakip takım yöneticisinin bejin küstahlıkla, hakaretle veya küfürle suçlandığının basın açıklamasını gördüm. Türkiye'de bu üst düzey rekabete duyduğum saygıdan dolayı gereksiz yere bu savaşa girmeyeceğim. Bunun yerine birkaç şeye işaret etmek istiyorum: Bilindiği gibi kulübümün dört görevlisi ile birlikte maçı tribünden izledim. Kabaca davrandığımın kanıtı olarak Twitter'da bir fotoğrafımı gördüm. Aslında bu sadece mutlu olduğum anın bir fotoğrafı. Basın açıklamasında kırıldığımı itiraf edebilecek 20 tanığın olduğunu gördüm. Örneğin, Lukas Podolski'ye hakaret ettiğim tek bir resim varsa, istifa edip başka bir koçun yerini terk edeceğime söz veriyorum." dedi.