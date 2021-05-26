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- Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 26.05.2021 - 16:29
- Güncelleme : 26.05.2021 - 16:58
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da başkan Mustafa Yılmaz, Antalyaspor Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi.
Yılmaz, düzenlediği toplantıda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
"İSTİFA EDECEĞİM"
Başkan Yılmaz, açıklamalarında Antalyaspor Başkanlığından istifa edeceğini açıkladı.