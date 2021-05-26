Euro
10.3392
-0.28%
Dolar
8.4446
-0.2%
Altın
516.55
-0.04%
Borsa
1.412
0.87%
Bitcoin
331.296
3.33%
EXEN Coin
37.55
-5.39%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti

    Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2021 - 16:29
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 16:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti

    Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da başkan Mustafa Yılmaz, Antalyaspor Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi.

    Yılmaz, düzenlediği toplantıda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

    "İSTİFA EDECEĞİM"

    Başkan Yılmaz, açıklamalarında Antalyaspor Başkanlığından istifa edeceğini açıkladı.

    Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir