Antalyaspor başkanı Mustafa Yılmaz: Maalesef TFF'nin tiyatrosuna şahit olduk

Fraport TAV Antalyaspor başkanı Mustafa Yılmaz maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e tepki gösterdi.

İzmir’de oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş’a kaybederek kupayı kaybeden Fraport TAV Antalyaspor başkanı Mustafa Yılmaz maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e tepki gösterdi.

“TFF İSTANBUL’UN UŞAKLIĞINI YAPIYOR”

Maçın ardından konuşan Yılmaz, bugün sahada TFF’nin tiyatrosuna şahit olduklarını belirterek “Maalesef bugün TFF'nin tiyatrosuna şahit olduk. Fazla konuşmak istemiyorum. Beşiktaş'ı kazandıkları iki şampiyonluktan ötürü tebrik ederken, Anadolu kulüplerini bu hale getiren TFF'ye de yazıklar olsun diyorum. İstanbul'un uşaklıklarını yapıyorlar. 1'e 3 taraftar aldılar. 300 taraftarımın dışarıda olduğunu ve içeri alınmadığını, her yerin Beşiktaşlı olduğunu söylüyorum. Ancak sayı saymayı bilmiyor" dedi.