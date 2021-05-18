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    Antalyaspor başkanı Mustafa Yılmaz: Maalesef TFF'nin tiyatrosuna şahit olduk

    Fraport TAV Antalyaspor başkanı Mustafa Yılmaz maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e tepki gösterdi.
    • DHA
    • 18.05.2021 - 23:44
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 23:50
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    Antalyaspor başkanı Mustafa Yılmaz: Maalesef TFF'nin tiyatrosuna şahit olduk

    İzmir’de oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş’a kaybederek kupayı kaybeden Fraport TAV Antalyaspor başkanı Mustafa Yılmaz maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e tepki gösterdi.

    “TFF İSTANBUL’UN UŞAKLIĞINI YAPIYOR”

    Maçın ardından konuşan Yılmaz, bugün sahada TFF’nin tiyatrosuna şahit olduklarını belirterek “Maalesef bugün TFF'nin tiyatrosuna şahit olduk. Fazla konuşmak istemiyorum. Beşiktaş'ı kazandıkları iki şampiyonluktan ötürü tebrik ederken, Anadolu kulüplerini bu hale getiren TFF'ye de yazıklar olsun diyorum. İstanbul'un uşaklıklarını yapıyorlar. 1'e 3 taraftar aldılar. 300 taraftarımın dışarıda olduğunu ve içeri alınmadığını, her yerin Beşiktaşlı olduğunu söylüyorum. Ancak sayı saymayı bilmiyor" dedi.

    Antalyaspor başkanı Mustafa Yılmaz: Maalesef TFF nin tiyatrosuna şahit olduk #1

    Antalyaspor başkanı Mustafa Yılmaz: Maalesef TFF nin tiyatrosuna şahit olduk #2

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