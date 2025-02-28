AA & Ensonhaber

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Kasımpaşa'ya karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Adana Demirspor deplasmanında bıraktıkları 2 puanın telafisini Kasımpaşa maçıyla yaptıklarını ifade eden Boztepe, bu haftaki Fenerbahçe deplasmanı için yoğun bir şekilde hazırlandıklarını kaydetti.

"GALİBİYET İSTİYORUZ"

Takımın iki antrenmanını da izlediğini ve futbolcuların çok iyi hazırlandığını anlatan Boztepe, şu şekilde konuştu:

Fenerbahçe maçı için heyecanlıyız. İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyoruz. Galibiyet istiyoruz. Bizim için şampiyonluğa oynuyor ya da oynamıyor fark etmiyor. Süper Lig'deki 19 kulüpten 18'inin kim olduğunun bizim için önemi yok. Bizim camiamız ve ailemiz sadece Antalyaspor. Kendi oyunumuzu oynamak, mücadelemizi vermek istiyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ya da başka takımın taraftarları bize gönül koymasın. Herkes gibi biz de kendi arma ve savaşımızın peşindeyiz.

"YABANCI HAKEM GİBİ BİR TALEBİMİZ YOK"

Başkan Sinan Boztepe, Fenerbahçe maçında yabancı hakem istemediklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

Bizim yabancı hakem gibi bir talebimiz yok. Ligin geriye kalan kısmıyla ilgili yabancı hakem beklentisi var ama biz buna karşıyız. VAR'da olmasını onaylayan, imza veren kulüp başkanlarındandım ama maçlarımızı kendi çocuklarımız, evlatlarımız yönetmeli. Eminim düzene girecek. Onlar da kendilerini toparlayacak ve daha keyifli maçlar izleyeceğiz.

"EMRE HOCA'YLA İNANÇLARIMIZ AYNI"

Emre Belözoğlu'nun takımın başına gelmesiyle oyun anlamında güzel bir ivme yakaladıklarını vurgulayan Boztepe, şu ifadeleri kullandı: