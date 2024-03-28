Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: İlahi adalet diye bir şey var Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, MHK toplantısının sosyal medyada paylaşılmasının ardından yaptığı açıklamada, "İlahi adalet diye bir şey var. Gerçekler çok uzun sürmeden ortaya çıktı. Ortaya çıktığı için de haklı haykırışlarımızı tüm Türkiye duymuş oldu" dedi.

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İHA

Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe ve Antalyaspor Asbaşkanı Alkan Evren, düzenlenen iftar programında gazetecilerle bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitimcisi Hugh Dallas'ın hakemlerle çevrim içi yaptığı toplantının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin görüşlerini açıklayan Boztepe, Galatasaray maçının ardından yaptığı haykırışların haklılığının ortaya çıktığını söyledi.

"İlahi adalet diye bir şey var"

Kendilerinden 3 puanın alınıp göz göre göre rakibe verildiğini belirten Boztepe, şu şekilde konuştu:

Anadolu kulüpleri olarak ya da Antalyaspor olarak hakkımızın yenmesine, yenilmesine müsaade etmeyeceğimizi her platformda söylüyoruz. Bundan sonra da bunun arkasında duracağız. İlahi adalet diye bir şey var. Gerçekler çok uzun sürmeden ortaya çıktı. Ortaya çıktığı için de haklı haykırışlarımızı tüm Türkiye duymuş oldu. Bununla ilgili çok sayıda özürle beraber başarı ve destek mesajları alıyoruz. Çok şükür mutluyuz.

"Kim haksızlığa çanak tutuyorsa görev almamalı"

Kulüpler Birliği Toplantısı'nda bu konuları detaylı bir şekilde masaya yatıracaklarını ifade eden Boztepe, şunları dedi:

Bu saatten sonra Türkiye Futbol Federasyonu, MHK ya da başka bir kurum kim haksızlık yapıyorsa, haksızlığa çanak tutuyorsa görev almamalı. Bunu yapanlar bu tür kutsal görevlerin başında olmamalı.

Temiz, şaibesiz bir lig için bütün çözümlere açık olduklarını dile getiren Sinan Boztepe, bu ligin kaliteli bir ortama gelmesi için yabancı hakem çözümse kulüp olarak destek olacaklarını söyledi.

"Buradan başlayalım"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un "Temiz bir lig için ilk imzayı biz atalım. Herkes incelensin." şeklindeki açıklamasının hatırlatılmasına Boztepe, şu ifadeleri kullandı:

Bizim zaten haykırışlarımızın hepsi Galatasaray maçındaydı. O zaman çıkılsın açıklama yapılsın, 'Kazandığımız penaltı, penaltı değildi. Attığım gol ofsayttı' denilsin. Temizliğe başlayacaksak buradan başlayalım. Lehimize olan kararlarda sessiz kalıp da aleyhimize olan kararlarda ortaya çıkarsak bu lig düzelmez. Kendi lehimize de böyle kararlar istemiyoruz.

"Doğru karar olur"

Abdulkadir Bitigen'in hakemliği bırakması gerektiği yönünde yorumların olduğunun hatırlatılması üzerine Boztepe, şu sözleri sarf etti:

Çok doğru bir karar olur. Video kayıtlarını hepimiz izledik. 'O anki psikolojim ne dedi, onu bilmiyorum. Oyuncuların tepkisine baktım' gibi cümleleri profesyonel hakemlerin kurması söz konusu bile olamaz. Çok talihsiz konuşmalar. Düdüğünü asması gereken çok ciddi sayıda hakem var. Bence assınlar ve bu işi düzgün yapacak insanlar gelsin.

"Yalnız bırakıldık"

Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılarak ülkesine dönen İsrailli futbolcu Jehezkel konusunda tamamen yalnız bırakıldıklarını ifade eden Boztepe, şu şekilde konuştu:

Antalyaspor ailesi olarak bu krizi yönetmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçlerde devletimizden, TFF'den aldığımız doğru kararla ilgili destek bekliyoruz

Ankaragücü'nü evlerinde yenip Beşiktaş galibiyeti ile yakaladıkları havayı sürdürmek istediklerini belirten Boztepe, transfer kısıtlamalarının ise sürdüğünü, toplamda 1 milyon euro civarında borçlarını ödemeleri durumunda kısıtlamanın kalkacağını ifade etti.

"Hedef ilk 5-6"

Boztepe, bütün maçlardan puan ve puanlar alarak ligi ilk 5 ya da 6 içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini ifade ederek şunları dedi:

Şu andan itibaren bütün oynayacağımız müsabakalar zaten kendi rakiplerimiz. Her rakibin üzerinde puan almayı hedefliyoruz. Ligi ilk 5-6 içinde bitiririz diye düşünüyorum. Hakemler müsaade ederse bunu da açıklamadan geçmeyelim.

Fenerbahçe'nin şampiyonluğa oynayan bir kulüp olduğunu vurgulayan Boztepe, ligden çekilme düşüncesinin doğru olduğunu düşünmediğini ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)