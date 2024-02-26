Antalyaspor Başkanı'ndan hakeme tepki: Fenerbahçe'nin rövanşını aldı Galatasaray mağlubiyetinin ardından mücadelenin hakemine tepki gösteren Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Hakem, Fenerbahçe'nin rövanşını aldı" ifadesini kullandı.

ensonhaber.com

Antalyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Öncelikle şunu söyleyeyim, ilk önce kendi futbolcularımızı tebrik ediyoruz. 16 kişiye karşı oynanan muhteşem bir mücadele verdiler. Öyle bir mücadele ki Galatasaray'ı kendi evinde köşeye sıkıştırmış bir Antalyaspor. Bunun için futbolcularımızı tebrik ediyoruz. 16 kişiye rağmen bir oyun çıkardık. Böyle bir saçmalık olmaz. Sabah çok talihsiz açıklamalar yaptım, bunlardan utandım. Ama yaptığım açıklamalar o kadar yerindeymiş ki. Lanet olsun artık. Muhteşem oynayan bir takım, bu kadar rezillik olmaz. Penaltı, penaltı değil. Gol, ofsayt. Biz bugün 8 gol atsak, hakem dokuzuncuyu attıracaktı. Bu kadar rezillik olmaz. Biz artık kimsenin oyunun parçası olmayız. 'Lanet gelsin diyorum' artık. Federasyon mu istifa ediyor, istifa etsin. Bu işi doğru yönetecek birileri gelsin" dedi.

"Fenerbahçe'nin rövanşını aldı"

Boztepe, sözlerine şöyle devam etti: