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- Antalyaspor, BB Erzurum'u 3 golle mağlup etti
Antalyaspor, BB Erzurum'u 3 golle mağlup etti
- Haber Merkezi
- 21.03.2021 - 16:03
Süper Lig'de 31. hafta maçında Antalyaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor evinde oynadığı maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen, 3-1'lik skorla galibiyete ulaştı.
ANTALYASPOR GERİDEN GELİP KAZANDI
Erzurumspor'un tek golünü 39. dakikada Aatif Chahechouhe kaydetti. Antalyaspor'un golleri 54. dakikada Fredy, 66. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ve 70. dakikada Bünyamin Balcı'dan geldi.
Antalyaspor, Süper Lig'de 8 hafta sonra (7BM) ilk kez kazandı. Kırmızı-beyazlılar, Erzurumspor ile ligde oynadığı 4. maçında ilk kez galip geldi. Arka arkaya son 3 deplasman maçını kaybeden Erzurumspor'un ligde galibiyet hasreti 6 haftaya çıktı.
Bu galibiyetin ardından Antalyaspor puanını 39'a yükseltti. Küme düşmeme mücadelesi veren Erzurumspor 27 puanda kaldı.
Süper Lig'de milli aranın ardından Antalyaspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor, Konyaspor'u ağırlayacak.