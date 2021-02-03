Antalyaspor-Beşiktaş - CANLI SKOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...

39' Gol... Antalyaspor 1-0 Beşiktaş (Gökdeniz)

31' Josef'in ceza sahasına doğru havalandırdığı topa Atiba hareketlendi. Ama Boffin çıkıp Atiba'dan önce topun sahibi oldu.

19' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Antalyaspor paslaşmayı tercih etti. Imeri'nin ceza sahası ön çizgisine doğru gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

10' Rosier, Kudryashov ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Kısa bir süre sakatlık yaşayan oyuncu ayağa kalktı ve oyun yeniden başladı.

9' Rosier kendi yarı sahasında kaptığı topla rakip ceza sahasına kadar sokulup Ljajic'i gördü. Ljajic'in vuruşunda Boffin gole izin vermedi.

2' Vida'nın hatalı pasıyla topla buluşan Amilton, topla ilerlemek istedi. Ama Atiba araya girip tehlikeyi başlamadan önledi.

1' Maç başladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kazandığı haftada Antalyaspor'u yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Imeri, Naldo, Kudryashov, Nuri Şahin, Eren, Fredy, Bünyamin, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Larin, N'Koudou, Aboubakar