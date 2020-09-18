Antalyaspor, Beşiktaş maçına geliyor

Süper Lig'de koronavirüs test kitleri arızalı çıkan Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanına geliyor.

Süper Lig’de yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Antalyaspor’da 50 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkınca uçuşları iptal edilmişti.

TEST KİTLERİ BOZUK ÇIKTI

Akdeniz ekibinde teknik ekip, futbolcular ve destek ekibe yapılan testlerde yaklaşık 50 pozitif vaka tespit edilince test kitrlerinde sorun olup olmadığı kontrol edildi ve kitleri arızalı olduğu ortaya çıktı.

Antalyaspor kafilesi, Beşiktaş maçı için İstanbul’a gelecek.