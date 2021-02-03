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    Antalyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 18:03
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    Antalyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kazandığı haftada Antalyaspor'u yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

    Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Antalyaspor: Boffin, Veysel, Imeri, Naldo, Kudryashov, Nuri Şahin, Eren, Fredy, Bünyamin, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Larin, N'Koudou, Aboubakar

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