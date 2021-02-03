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Antalyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 03.02.2021 - 17:48
- Güncelleme : 03.02.2021 - 18:03
Beşiktaş, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kazandığı haftada Antalyaspor'u yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Veysel, Imeri, Naldo, Kudryashov, Nuri Şahin, Eren, Fredy, Bünyamin, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Larin, N'Koudou, Aboubakar