Antalyaspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: ANTALYASPOR 0-0 BEŞİKTAŞ

19' Al Musrati'nin sağ kanada attığı topta Rashica topla buluştu. Rashica'nın yerden ortasını kaleci Kenan Piric karşıladı. Piric'le Veysel çarpıştı ve Piric yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyuna giriyor.

16' Gedson'un müdahalesinde top dışarıda. Antalyaspor korner kullanacak.

13' Kullanılan köşe vuruşunda kafayı vuran Semih Kılıçsoy'un şutu üst direkte patladı ve dışarı çıktı.

13' Beşiktaş'ın geliştirdiği atakta Rashica'nın yerden ortası Güray Vural'a çarptı ve dışarı çıktı. Beşiktaş köşe vuruşu kullanacak.

12' Moussa Djenepo, sol kanattan içeri sokuldu ve ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Antalyaspor penaltı bekliyor.

9' Jakub Kaluzinski'nin ceza sahası dışından vurduğu yerden şutu Mert Günok sağına yatarak kontrol etti.

8' Musrati'nin sol kanada doğru attığı uzun top Masuaku için hızlı. Antalyaspor taç atışı kullanacak.

5' Sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Moussa Djenepo'nun ortasını Emirhan karşıladı.

3' Sol kanatta Güray Vural'ın yaptığı ortada top Sam Larsson ile buluşsa da vuruş zayıf. Topu Mert Günok kontrol ediyor.

2' Beşiktaş defanstan çıkarkan Uduokhai topu kaptırdı ve top Antalyaspor kontrolüne geçti.

1' Maçın ilk hücumunda Gedson'un pası Rashica'yı aştı ve top taca çıktı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.

Maçın VAR hakemi olarak ise Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Christian-Petru Ciochira görev yapacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar üstleniyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Erdal, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson, Djenepo, Samudio

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Semih