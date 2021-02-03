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    Antalyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıta gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 08:39
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    Antalyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kazandığı haftada Antalyaspor'u yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

    Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Antalyaspor'da Podolski, Ufuk Akyol, Doğukan, Mert ve Ali Eren'in sakatlıkları bulunuyor. Forvet Orgill ise cezalı. Beşiktaş'ta cezalı Dorukhan Toköz'ün yanı sıra sakatlıkları olan Rıdvan Yılmaz ile Gökhan Töre kadroda yer alamayacak.

    Yeni transferlerden Cenk Tosun karantina süresi devam ettiği için kadroda yer almazken, Bilal Ceylan ise maç kadrosuna dahil edildi.

    MUHTEMEL 11'LER

    Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Hakan, Sidney Sam, Fredy, Amilton, Gökdeniz

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Atiba, Mensah, Larin, Ghezzal, Aboubakar

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