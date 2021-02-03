Antalyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıta gelecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kazandığı haftada Antalyaspor'u yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Antalyaspor'da Podolski, Ufuk Akyol, Doğukan, Mert ve Ali Eren'in sakatlıkları bulunuyor. Forvet Orgill ise cezalı. Beşiktaş'ta cezalı Dorukhan Toköz'ün yanı sıra sakatlıkları olan Rıdvan Yılmaz ile Gökhan Töre kadroda yer alamayacak.

Yeni transferlerden Cenk Tosun karantina süresi devam ettiği için kadroda yer almazken, Bilal Ceylan ise maç kadrosuna dahil edildi.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Hakan, Sidney Sam, Fredy, Amilton, Gökdeniz

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Atiba, Mensah, Larin, Ghezzal, Aboubakar