Antalyaspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Çakır'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar üstlenecek.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Ligde çıktığı 19 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 31 puanla 6. sırada bulunuyor.

Son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik yaşayan siyah-beyazlılar, 2025 yılında tüm kulvarlarda oynadığı 5 maçta 3 kez sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş, 2 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Siyah-beyazlılar, BAY haftası öncesinde 3 puan hedefliyor.

Akdeniz temsilcisi ise ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 10 yenilgi sonucunda topladığı 21 puanla 14. basamakta yer aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Piric, Veysel, Thalisson, Emrecan, Güray, Petrusenko, Kaluzinski, Samudio, Larsson, van de Streek, Gaich

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Muçi, Immobile