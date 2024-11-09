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Antalyaspor, Bodrum FK'yı üç golle geçti

Antalyaspor, Bodrum FK'yı üç golle geçti Antalyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Bodrum FK'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu müsabakada ise yıllarca Fenerbahçe'de beraber oynayan Alex de Souza ve Volkan Demirel ilk kez rakip oldu.