Antalyaspor, Bodrum FK'yı üç golle geçti

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor ile Volkan Demirel'in çalıştırdığı Bodrum FK karşı karşıya geldi.
Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka gol düellosuna sahne oldu.
Fenerbahçe'de yıllarca birlikte oynayan Alex de Souza ve Volkan Demirel'in ilk kez rakip olduğu maçta kazanan 3-2'lik skorla Antalyaspor oldu.
ANTALYASPOR, 3 GOLLE KAZANDI
Antalyaspor'un gollerini 24. dakikada Soner Dikmen, 35. dakikada Adolfo Gaich ve 45+2'de Sam Larsson kaydetti.
Bodrum FK'nin gollerini ise 13. dakikada Fredy ve 59. dakikada penatıdan George Puşçaş attı.
BODRUM FK'NIN GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI
Bu sonuçla birlikte ligde iki maç aradan sonra iç sahada kazanan Antalyaspor puanını 14'e yükseltirken, galibiyet hasreti 5 maça yükselen Bodrum FK 11 puanda kaldı.
BODRUM FK, GALATASARAY'I AĞIRLAYACAK
Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor haftayı BAY geçerken, Bodrum FK evinde Galatasaray'ı konuk edecek.
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