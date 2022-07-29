Antalyaspor - Borussia Dortmund hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor - Borussia Dortmund hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor - Borussia Dortmund ile bir hazırlık maçı yapacak.Futbolseverler maçın detaylarını merak ediyor.İşte maçın oynanacağı gün ve saat..

Antalyaspor, Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund ile bir hazırlık maçı yapacak.Nuri Şahin yönetiminde geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik çizen Antalyaspor bu senede iddialı bir performans ortaya koymak istiyor.

Futbolculuk döneminde Borussia Dortmund formasını giyen Nuri Şahin'in eski takımı sosyal medyadan "Nuri Şahin ziyarete geliyor" açıklaması yaptı.Nuri Şahin bu açıklamaya "Eve dönmek için sabırsızlanıyorum." yanıtını verdi.

Antalyaspor'un Borussia Dortmund ile oynayacağı maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu.Peki maç ne zaman? İşte detaylar..

Antalyaspor - Borussia Dortmund maçı ne zaman?

Antalyaspor - Borussia Dortmund hazırlık maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak.Maç herhangi bir kanalda yayınlanmayacak.

