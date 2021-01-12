Antalyaspor, Bursaspor'u 3 golle eledi

Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda Bursaspor'u 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor, deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor 3-0'lık skorla kazandı ve çeyrek finale adını yazdırdı.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 6. dakikada penaltıdan Hakan, 33. dakikada Gökdeniz ve 36. dakikada Jahovic'ten geldi.

Bir önceki turda Süper Lig ekibi Göztepe'yi çılgın bir maç sonunda 5-4 ile geçen Bursaspor'un kupa macerası da son 16 turunda son bulmuş oldu.

Bursaspor'un genç yıldız adayları Ali Akman ve Batuhan Kör karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 56. ve 68. dakikalarda kenara geldiler.



