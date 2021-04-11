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    Antalyaspor deplasmanda Kayserispor'u tek golle mağlup etti

    Kayserispor'a konuk olan Antalyaspor, Naldo'nun golüyle 3 puanı almayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2021 - 18:41
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    Antalyaspor deplasmanda Kayserispor'u tek golle mağlup etti

    Süper Lig'in 34. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Fraport TAV Antalyaspor karşılaştı.

    İlk yarının son dakikasında Antalyaspor Naldo'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve üstünlüğünü maç boyu koruyarak 3 puanı almayı başardı.

    ANTALYA PUANINI 42’YE YÜKSELTTİ

    Antalyaspor aldığ bu galibiyetle puanını 42'ye yükseltti. Kayserispor ise 33 puanda kaldı.

    Antalyaspor deplasmanda Kayserispor u tek golle mağlup etti #1

    Antalyaspor deplasmanda Kayserispor u tek golle mağlup etti #2

    Antalyaspor deplasmanda Kayserispor u tek golle mağlup etti #3

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