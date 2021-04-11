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- Antalyaspor deplasmanda Kayserispor'u tek golle mağlup etti
Antalyaspor deplasmanda Kayserispor'u tek golle mağlup etti
Kayserispor'a konuk olan Antalyaspor, Naldo'nun golüyle 3 puanı almayı başardı.
- Haber Merkezi
- 11.04.2021 - 18:41
Süper Lig'in 34. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Fraport TAV Antalyaspor karşılaştı.
İlk yarının son dakikasında Antalyaspor Naldo'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve üstünlüğünü maç boyu koruyarak 3 puanı almayı başardı.
ANTALYA PUANINI 42’YE YÜKSELTTİ
Antalyaspor aldığ bu galibiyetle puanını 42'ye yükseltti. Kayserispor ise 33 puanda kaldı.