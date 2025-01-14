Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile anlaştı

DHA

Antalyaspor, Alex de Souza ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevini 44 yaşındaki Emre Belözoğlu'na emanet etti.

Belözoğlu, Ankaragücü'nde son olarak görev yaparken, Fenerbahçe ve Başakşehir'de de teknik direktörlük ve sportif direktörlük görevlerinde bulunmuştu.

1,5 YILLIK SÖZLEŞME YAPILDI

Temmuz 2024'ten bu yana herhangi bir kulüpte çalışmayan Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ise şöyle:

Hoş Geldin Emre Belözoğlu



Onvo Antalyasporumuz, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.

Süper Lig'de ilk yarıyı 21 puanla 13. sırada tamamlayan Antalyaspor, yeni teknik direktörüyle ikinci yarıya hazırlanıyor.

BAŞKAN BOZTEPE: "KENDİSİNDEN BEKLENTİMİZ BÜYÜK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, şunları söyledi: