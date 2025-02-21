Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile evindeki ilk galibiyete odaklandı

AA & Ensonhaber

Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına geçen Emre Belözoğlu yönetiminde ligde 5 maça çıktı.

Akdeniz ekibi, Belözoğlu yönetiminde ilk maçında Göztepe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olurken, evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 22. haftasında Hatayspor'u deplasmanda 3-2 yenen Antalyaspor, ardından evinde Başakşehir ile 0-0, deplasmanda ise Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Antalyaspor, bu hafta Kasımpaşa'yı yenerek Emre Belözoğlu yönetiminde sahasındaki ilk galibiyetini almayı amaçlıyor.

"TARAFTARLARIMIZ STATTAN MUTLULUKLA AYRILACAK"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Fatih Gürcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kasımpaşa maçına hem teknik heyetin hem de futbolcuların çok iyi hazırlandığını söyledi.

Takımın sahaya mutlak 3 puan için çıkacağını belirten Gürcü, şu ifadeleri kullandı:

Kasımpaşa maçını galibiyetle tamamlayacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımız stattan mutlulukla ayrılacak.

"İLK 5 VEYA 7 İÇİNDE TAMAMLAMAYI AMAÇLIYORUZ"

Emre Belözoğlu'nun kendilerine kısa, orta ve uzun vadeli planlarını anlattığını ifade eden Gürcü, şu şekilde konuştu:

Hocamız kısa vadede alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Orta vadede ise ligi ilk 5 veya 7 içinde tamamlamayı amaçlıyoruz.

"GELECEĞE DAİR UMUT VERİYOR"

Takımın performansının her geçen gün daha da iyiye gittiğine dikkati çeken Gürcü, şu değerlendirmede bulundu: