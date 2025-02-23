Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile evindeki ilk galibiyetin mutluluğunu yaşıyor

AA & Ensonhaber

Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Emre Belözoğlu yönetiminde ilk iç saha galibiyetini 6'ncı karşılaşmasında aldı.

Belözoğlu yönetiminde ilk maçında Göztepe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olan, evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor, ligin 22. haftasında Hatayspor'u deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı. Akdeniz ekibi, ardından evinde Başakşehir ile 0-0, deplasmanda ise Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu hafta Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Antalyaspor, bu sonuçla Emre Belözoğlu yönetiminde sahasındaki ilk galibiyeti aldı.

"EMRE HOCAMIZ TAKIMI ÇOK İYİ HAZIRLAMIŞTI"

Antalyaspor Basın Sözcüsü Fatih Gürcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi evlerinde galibiyet özlemini Kasımpaşa maçı ile giderdiklerini söyledi.

Kasımpaşa'nın özellikle hücum hattının güçlü olduğunu dile getiren Gürcü, şunları dedi:

Emre hocamız takımı çok iyi hazırlamıştı. Yine rakibe pozisyon vermedik. Takım motive ve inançlıydı. Hocamızı ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. 5 haftadır namağlup ilerliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçler de bu inanç ve kararlılıkla devam eder.

TÜRKİYE KUPASI SÖZLERİ

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşılaşacaklarını anımsatan Gürcü, kupada da ilerlemek istediklerini kaydetti.

Gürcü, Antalyaspor'un her maça kazanmak için çıktığını, bu inanç ve motivasyon ile takımı güzel günlerin beklediğini vurguladı.