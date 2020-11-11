Antalyaspor, Ersun Yanal ile anlaştı

Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı. Kırmızı beyazlı ekip ile 3.5 yıllığına anlaşan tecrübeli teknik adam bugün antrenmanda takımın başında yer aldı.

RESMEN AÇIKLANDI

Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanında aldığı beraberlikle Süper Lig’in 8’inci haftasını 9 puanla tamamladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, Teknik Direktör Ersun Yanal ve ekibi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüzün vizyonu doğrultusunda uzun soluklu bir yapılanma hedefiyle yola çıktığımız Sayın Yanal ve ekibine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Geçen sezon Fenerbahçe’nin 3 Mart’ta Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı Trabzonspor maçının ardından Ersun Yanal’ın görevine son verilmişti. 8 aydır boşta olan tecrübeli teknik adamın yardımcılıklarını Volkan Kazak ve Recep Kocatepe yapacak.