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    Antalyaspor, Ersun Yanal ile anlaştı

    Antalyaspor, Ersun Yanal ile anlaştı

    Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2020 - 16:11
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 16:36
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    Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı. Kırmızı beyazlı ekip ile 3.5 yıllığına anlaşan tecrübeli teknik adam bugün antrenmanda takımın başında yer aldı.

    Antalyaspor, Ersun Yanal ile anlaştı #1

    RESMEN AÇIKLANDI

    Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanında aldığı beraberlikle Süper Lig’in 8’inci haftasını 9 puanla tamamladı.

    Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, Teknik Direktör Ersun Yanal ve ekibi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüzün vizyonu doğrultusunda uzun soluklu bir yapılanma hedefiyle yola çıktığımız Sayın Yanal ve ekibine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Antalyaspor, Ersun Yanal ile anlaştı #2

    YARDIMCILARI BELLİ OLDU

    Geçen sezon Fenerbahçe’nin 3 Mart’ta Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı Trabzonspor maçının ardından Ersun Yanal’ın görevine son verilmişti. 8 aydır boşta olan tecrübeli teknik adamın yardımcılıklarını Volkan Kazak ve Recep Kocatepe yapacak.

    Antalyaspor, Ersun Yanal ile anlaştı #3

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