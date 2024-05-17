Antalyaspor, evinde Adana Demirspor'u yendi

Süper Lig'de 37. hafta maçları devam ediyor. Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.
Ev sahibi ekip, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
İlk yarı
1. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. İsmail Çokçalış'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Tayfun Aydoğan'ın aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlağı savunma oyuncusu Veysel Sarı çizgi üzerinden çıkardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
19. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışında topla buluşan Saric'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'de kaldı.
30. dakikada Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin sağ taraftan kullandığı kornerde ön bölümdeki Mendoza'ya çarparak kaleye yönelen top, sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
59. dakikada Larsson'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Buksa'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'de kaldı.
65. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Atal'ın sol kanattan yerden pasında kale önünde topla buluşan Aimbetov, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1.
74. dakikada Antalyaspor yeniden öne geçti. Safuri'nin pasına hareketlenerek penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Mert Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra filelere gitti: 2-1.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Antalyaspor: 2 - Adana Demirspor: 1
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Turgut Doman, Murat Şener, Bersan Duran
Antalyaspor: Leite, Amar, Veysel Sarı, Mert Yılmaz (Dk. 81 Naldo), Kaluzinski, Güray Vural, Safuri (Dk. 86 Ufuk Akyol), Saric (Dk. 75 Milosevic), Larsson, Buksa, Assombalonga (Dk. 81 Emre Uzun)
Adana Demirspor: Magomedaliyev (Dk. 90+2 Deniz Eren Dönmezer), Atal, Gravillon, İsmail Çokçalış, Abdulsamet Burak, Tayfun Aydoğan (Dk. 90+2 Ozan Demirbağ), Michut, Mendoza, Dorukhan Toköz (Dk. 84 İzzet Çelik), Muanza (Dk. 55 Yusuf Barasi), Alioui (Dk. 46 Aimbetov)
Goller: Dk. 30 Mendoza (Kendi kalesine), Dk. 74 Mert Yılmaz (Bitexen Antalyaspor), Dk. 65 Aimbetov (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Atal (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 76 Mert Yılmaz (Bitexen Antalyaspor)
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