Antalyaspor evinde Samsunspor'u yendi

Haber Merkezi
Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, Samsunspor'u ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Antalya'ya galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Soner Dikmen ile 84. dakikada Gaich attı.
Samsun'un tek sayısını 52. dakikada Zeki Yavru kaydetti.
PUANINI 39 YAPTI
Bu sonuçla iç sahadaki galibiyet serisini 4 maça yükselterek puanını 39 yapan Antalyaspor, ligdeki bir sonraki maçında Bodrum FK deplasmanına gidecek.
51 puanda kalan Samsunspor ise Galatasaray'ı konuk edecek.
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