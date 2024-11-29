Antalyaspor, evinde Sivasspor'u mağlup etti

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile bitti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

7. dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Güray Vural'ın bekletmeden vuruşunda, top auta çıktı.

18. dakikada Pritchard'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Koita'nın kale önünden kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta gitti.

20. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Kaluzinski'nin ortasında Samudio'nun ceza sahası içerisinde bekletmeden vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

33. dakikada Manaj'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rodrigues'in vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

ANTALYA ÖNE GEÇTİ, 3 DAKİKA SONRA SİVAS EŞİTİĞİ SAĞLADI

40. dakikada Antalyaspor öne geçti. Kaluzinski'nin pasıyla ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Safuri'nin yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 1-0.

43. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Pritchard'ın kullandığı köşe vuruşuna hareketlenen Koita'nın kale önünden röveşata vuruşunda, top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

GALİBİYET GOLÜ EV SAHİBİNDEN GELDİ

66. dakikada Antalyaspor öne geçti. Kaluzinski'nin kullandığı köşe vuruşuna hareketlenen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 2-1.

69. dakikada orta sahadan atılan uzun pasla defansın arkasına sarkan Van de Streek'in sert vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu iki hamlede kontrol etti.

87. dakikada Van de Streek'in pasıyla ceza sahasına giren Gaich'in rakibini çalımladıktan sonra yerden vuruşunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

Karşılaşma Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 1

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Yasin Kol, Hakan Yemişken, Murat Şener

Antalyaspor: Kenen Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko (Dk. 63 Townsend), Soner Dikmen (Dk. 90 Mert Yılmaz), Kaluzinski, Safuri (Dk. 90 Emre Uzun) , Samudio (Dk. 24 Van de Streek), Gaich

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş (Dk. 86 Menig), Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Poungouras, Koita, Pritchard (Dk. 67 Turgunbayev), Charisis (Dk.90+2 Bekir Turaç Böke), Rodrigues (Dk. 67 Balde), Manaj

Goller: Dk. 40 Safuri, Dk. 66 Veysel Sarı (Antalyaspor), Dk. 43 Koita (Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Veysel Sarı, Dk. 63 Gaich, Dk. 75 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90+7 Thalisson (Antalyaspor)