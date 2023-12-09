Antalyaspor, Fatih Karagümrük'ü devirdi! Maça Güven Yalçın'ın golü damga vurdu Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Bu maça ise İstanbul ekibinin forveti Güven Yalçın'ın attığı harika gol damgasını vurdu.

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Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ile Alparslan Erdem'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Antalya Stadı'nda oynanan ve üç golün çıktığı müsabakada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Antalyaspor oldu.

Antalyaspor 10 kişiyle kazandı

Karşılaşmada Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Veysel Sarı ve 13. dakikada Adam Buksa attı. Fatih Karagümrük'ün tek golü 42. dakikada Güven Yalçın'dan geldi.

Antalyaspor'da Erdal Rakip, ilk yarının uzatma dakikalarında VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Güven'den harika röveşata golü

Maçtan mağlubiyetle ayrılan Fatih Karagümrük'te ise Güven Yalçın harika bir gole imza attı.

Dakikalar 42'yi gösterdiğinde sağ kanattan gelişen Karagümrük atağında Valentin Eysseric'in arka direğe çevirdiği sağ ayağıyla rakibinden kurtaran Güven Yalçın, kale alanı içinde dar alanda müthiş bir röveşatayla ağları havalandırdı.

Karagümrük, 17 puanda kaldı

Bu sonucun ardından Antalyaspor, 23 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 17 puanda kaldı.

Antalyaspor, ligde gelecek hafta Pendikspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)