Antalyaspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Maç sonucu: Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe

96' Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

91' Antalyaspor akınında Fredy sağ çaprazdan ceza alanına girmeden şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.

86' Şu ana dek rakip kaleye tam 28 şut çeken Fenerbahçe bunların 10'unda isabet buldu.

84' Gol... Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe (Perotti)

78' Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında Caner ortaladı, Valencia'nın indirdiği topa ceza alanı dışından Ozan Tufan gelişine vurdu. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

76' Fenerbahçe şu ana dek ceza sahasına tam 34 orta yaptı.

75' Antalyaspor'da Lukas Podolski'nin yerine Ersan Adem Gülüm oyuna dahil oldu.

71' Perotti'nin ceza alanına doldurduğu topta Cisse dönerek vuruşunu yaptı. Savunmadan seken topu önünde bulan Valencia'nın şutunda top kornere çıktı. Ancak Valencia için bayrak havadaydı. Ofsayt...

69' Erol Bulut tüm kozlarını oynuyor. Genç çalıştırıcı bu kez Kemal Ademi'yi kulübeye çağırdı. Fenerbahçe'de birazdan bir değişiklik daha gelecek.

63' Fenerbahçe yine kanattan geldi. Bu kez Gökhan'ın sağ kanattan ortasına Papiss Cisse kale alanının önünde kafayı vurdu, top üstten dışarı çıktı.

58' Caner'in ortasında kafayı vuran Pelkas'ın şutu direkte patladı.

55' Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Tisserand ön direkte müthiş bir kafa vuruşu yaptı, top az farkla üstten auta gitti.

52' Gol... Antalyaspor 1-1 Fenerbahçe (Podolski)

48' Gol... Antalyaspor 0-1 Fenerbahçe (Ozan Tufan)

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Antalyaspor 0-0 Fenerbahçe

45' Antalyaspor'da Adis Jahovic, Serdar Aziz'e yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü.

38' Antalyaspor'da Podolski ve Jahovic şu ana dek maça ağırlıklarını koyamadı. Ev sahibi ekip bu nedenle ön alanda etkili olamıyor.

29' Karşılaşmanın üçte birlik dilimi golsüz eşitlikle geçiliyor.

27' Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe açılan topu Samatta kontrol etmek isterken Orgill'in bir müdahalesi oldu. Bu pozisyonda Fenerbahçeliler elle oynama nedeniyle penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.

25' Bu bölümde tempo bir nebze düştü. İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı anlar...

24' Gustavo'nun uzaktan şutu kaleci Boffin'de kaldı.

18' Caner'in köşe vuruşundan ortasına ön direkte Samatta yere doğru müthiş bir kafa vuruşu yaptı, direk dibindeki Mert Yılmaz topu çizgiden çıkardı.

17' Bu kez Fenerbahçe sağ kanattan geldi. Gökhan'ın ortasında Mert'in sektirdiği top kornere çıktı. Fenerbahçe için yine duran top şansı....

14' Gökhan sağ kanattan taç atışını kullandı. Samatta, Pelkas'a Pelkas da yanındaki Ozan'a kafayla topu çevirdi. Ozan'ın ceza alanının ilk metrelerinden çektiği volede top çerçeveyi bulmadı. Aut...

13' Valencia'nın ara pasıyla Gökhan Gönül sağ kanattan savunma arkasına sarktı. Ortaladığı top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

11' Karşılaşmanın ilk bölümü golsüz eşitlikle geçilirken Fenerbahçe şu ana dek üç net pozisyon yakaladı.

10' Fenerbahçe kalecisi Altay hariç tüm futbolcular Antalyaspor yarı alanında. Fenerbahçe şimdi kaleye uzak noktadan bir serbest vuruş kullanacak.

5' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Gökhan'ın kullandığı taç atışında Samatta son çizgiden kafayla topu çevirdi, gerilerden gelen Valencia da yine kafayla çok sert bir vuruş yaptı ancak top az farkla üstten auta gitti.

3' Sosa bir kez daha sağ kanattan takımını atağa çıkardı. Onun ortasına arka direkte Pelkas kafayı vurdu, top kaleci Boffin'in üzerine gitti.

2' Sosa'dan pası alan Valencia sağ kanattan ortasını yaptı, kale alanındaki Samatta'dan önce savunma topu uzaklaştırdı.

1' Maç başladı.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Mert, Naldo, Veysel, Kudriashov, Bünyamin, Gökdeniz, Nuri, Podolski, Orgill, Jahovic

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta