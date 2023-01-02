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    Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Süper Lig 17. hafta!

    Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın detaylarını araştırmaya başladı.
    • 02.01.2023 - 13:01
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    Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Süper Lig 17. hafta!

    Spor Toto Süper Lig, yarın 17. hafta maçlarıyla başlıyor. Haftanın ikinci maçında Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

    2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle verilen aradan sonra Süper Lig’de ilk maçında deplasmanda Trabzonspor’a 2-0’lık skorla mağlup gelen Fenerbahçe, liderlik koltuğunu Galatasaray’a kaptırdı.

    Ligde toplam 15 maç sonucu 32 puan elde eden sarı-lacivertliler, 1 puan farkla Galatasaray’ın gerisinde 2. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise ligde toplam 14 maç sonucu 16 puan toplayarak, 14. sırada yer alıyor.

    Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe’de forma giyen Joao Pedro, sakatlığı sebebiyle Antalyaspor’a karşı forma giyemeyecek.

    Sarı-lacivertli taraftarlar ve futbolseverler, heyecanlı karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. İşte maçın saati ve kanalı...

    Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

    Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesi 3 Ocak Salı günü (yarın) saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Süper Lig 17. hafta! #1


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