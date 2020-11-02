- Haberler
- Futbol Haberleri
- Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 02.11.2020 - 18:54
- Güncelleme : 02.11.2020 - 18:57
Ligde çıktığı 6 maçta 14 puan toplan Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.
Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Podolski, Orgill, Kudriashov, Jahovic, Gökdeniz, Mert, Bünyamin, Veysel
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta