Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak.
Antalya Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Maç BeIN Sports 1'den yayınlanacak.
Ligde 23 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 60 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.
Trabzonspor karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından çıktığı 12 lig maçında 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, son 2 maçında rakiplerine puan vermedi.
İlk 11'ler
Antalyaspor: Helton, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Safuri, Saric, Bytyqi, Larsson, Buksa
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Krunic, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko
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