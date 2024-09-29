Antalyaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

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Canlı skor: Antalyaspor 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor.

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturuyor.

Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Jose Mourinho'nun ekibi, 13 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor. Son maçında sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, zirvenin 5 puan gerisinde bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilliose'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde de Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor karşısında kazanmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Kenan Piric, Thalisson Silva, Erdal, Güray, Djenepo, Petrusenko, Koluzinski, Townsend, Mert, Samudio, Veysel Sarı

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.