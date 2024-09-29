Antalyaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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Canlı skor: Antalyaspor 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor.
Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturuyor.
Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Jose Mourinho'nun ekibi, 13 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor. Son maçında sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, zirvenin 5 puan gerisinde bulunuyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilliose'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde de Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor karşısında kazanmayı hedefliyor.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Kenan Piric, Thalisson Silva, Erdal, Güray, Djenepo, Petrusenko, Koluzinski, Townsend, Mert, Samudio, Veysel Sarı
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.
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