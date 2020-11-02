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Antalyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 02.11.2020 - 08:30
Ligde çıktığı 6 maçta 14 puan toplan Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.
Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Veysel, Ersan, Naldo, Kudryashov, Gökdeniz, Nuri, Bünyamin, Mert, Podolski, Orgill
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Valencia, Ozan, Pelkas, Samatta