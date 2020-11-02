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    Antalyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2020 - 08:30
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    Antalyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Ligde çıktığı 6 maçta 14 puan toplan Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.

    Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Antalyaspor: Boffin, Veysel, Ersan, Naldo, Kudryashov, Gökdeniz, Nuri, Bünyamin, Mert, Podolski, Orgill

    Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Valencia, Ozan, Pelkas, Samatta

    Antalyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11 leri #1

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